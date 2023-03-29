Протягом доби російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

Російські окупанти продовжують штурм міста Бахмут і мають частковий успіх, але Збройні сили України мужньо тримають місто.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

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Противник обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк на Донеччині.

Ситуація у місті-фортеці Бахмут - деталі

28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українські захисники утримують Бахмут всупереч "різним термінам та прогнозам". Він підкреслив, що російські окупанти не залишають спроб оточити та захопити місто.

Окупанти протягом останнього тижня захопили ще приблизно п'ять відсотків території Бахмута, і тепер займають близько 65% території міста, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Міноборони розповіли про інформаційно-психологічні операції ворога щодо ситуації у Бахмуті.

Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна втратить місто Бахмут Донецької області, за яке йдуть запеклі бої з російськими окупантами, президент РФ Володимир Путін "продасть цю перемогу" своїм співвітчизникам, Ірану та Китаю.