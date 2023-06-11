З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 215 640 окупантів.

Збройним силам України вдалось просунутись на Авдіївському напрямку. У результаті жорсткого бою захисникам вдалось відбити позиції окупантів.

На опублікованому Генштабом відео показано, як воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка брали російських загарбників штурмом, діючи за "класичною схемою" - попередньо "поливши" терористів щільним вогнем. Вказується, що бій відбувся 4 червня.

У результаті бою серед окупантів були ліквідовані і поранені, про що свідчать відзняті бійцями кадри з дрона. З окопів росіян ішли стовпи диму.

Контрнаступ ЗСУ - головне

8 червня видання "The Washington Post" з посиланням на анонімні джерела повідомило про початок українського контрнаступу на Запорізькому напрямку, до якого українська армія готувалась щонайменше кілька місяців. На що заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила тільки, що на цій ділянці фронту ЗСУ і справді змусили загарбників "перейти до активної оборони".

Втім, експерти та західні військові погоджуються, що поки не йдеться про масштабні контрнаступальні дії, а радше про тактичні успіхи й виявлення "слабких місць" в обороні противника. В естонській розвідці, до прикладу, зауважили, що ЗСУ ще тільки готують основний удар по росіянах. Зокрема, у ті дні стало відомо про втрату Україною перших Leopard і Bradley під час розвідки боєм біля Малої Токмачки.

За інформацією Інституту вивчення війни, 10 червня українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Аналітики зазначили, що ЗСУ мають локальні успіхи у західній частині Запорізької області - під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова.

Також спостерігається просування ЗСУ під Бахмутом, що підтверджують вже самі військові. Крім того, 11 червня стало офіційно відомо про звільнення села Благодатне під Донецьком.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 215 640 окупантів, з них 980 – за останню добу. Втрати ворога різко підскочили протягом останнього тижня, що експерти пояснюють зростанням інтенсивності боїв та ведення вогню з боку ЗСУ.

Особливо великих втрат противник продовжує зазнавати на Таврійському напрямку. За оновленою інформацією, на цій ділянці фронту захисники "мінуснули" іще п’ять рот росіян і пошкодили майже 70 одиниць техніки РФ.

Тоді як напередодні з’явилось ефектне відео точного влучання дрону ЗСУ в автомобіль російського "Ахмата". Реакція окупанта за кермом "убила".

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