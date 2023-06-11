Ситуацію ускладнювало й те, що ворог переважав ЗСУ у кількості і мав тактичну перевагу.

Командир 7-ого окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів перші подробиці звільнення Нескучного в Донецькій області.

На відео, опублікованому журналістом Андрієм Цаплієнком, "Македонець" зауважив, що російські окупанти чекали на цьому напрямку масштабний наступ українських сил, проте населений пункт брався силою піхоти батальйону.

Ситуацію ускладнювало й те, що ворог переважав ЗСУ у кількості і мав тактичну перевагу – перебував в обороні.

"Штурм був не з легких, сили ворога переважали нас у кількості і мали тактичну перевагу, тому що знаходилися в обороні. В цілому, ворог, звичайно, чекав на наш наступ, але, як зізнався полонений, вони чекали на техніку, на масовий наступ танків, бронемашин, тому вони й були здивовані наступом піхотних підрозділів і мужністю, майстерністю та відданістю справи усіх наших бійців, а також своєчасній допомозі суміжних підрозділів", - зазначив боєць.

"Македонець" зауважив, що зустрічний бій тривав дві доби: "Вони вперто трималися і контратакували, але деморалізував їх саме наш опір, те, як ми вперто провели цю операцію. Тоді вони почали відхід. Потенціал рухатися далі, звичайно, є".

Контрнаступ ЗСУ - головне на вечір 11 червня

Ввечері 11 червня у Міноборони офіційно повідомили про звільнення двох населених пунктів на Донеччині – Макарівки та Благодатного.

Разом з тим бійці ЗСУ також повідомили про деокупацію Нескучного. Відомо, що населені пункти розташовані на межі з Запорізькою областю.

Крім того, Генштаб заявив про просування української армії на Авдіївському напрямку. Водночас спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий натякнув на певний прогрес під Бахмутом.

Ще вранці Інститут вивчення війни зауважував, що ЗСУ вели контрнаступальні дії на чотирьох напрямках і мали локальні успіхи у західній частині Запорізької області.

В естонській розвідці напередодні зауважували, що наразі не йдеться про масштабні контрнаступальні операції ЗСУ – українці поки "промацують" оборону противника на "слабкі місця". Отже, основний удар ще попереду.

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