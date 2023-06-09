ЗСУ також необхідно зміцнювати свої крила і фланги, зазначив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії.

Наразі бої йдуть у тому числі навколо Бахмута, але інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області, прокоментував події на українському фронті начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За словами Гросберга, основний удар в контрнаступі поки не завдано, наймовірніше, йдеться про пошук можливих точок прориву оборони. "Але може трапитися і так, що ми не побачимо такого масштабного і величезного наступу, який ми бачили в Харкові минулої осені. Визнаймо, у Збройних сил Російської Федерації теж були останні дев'ять місяців на підготовку. Пошук місць для такого прориву може зайняти багато часу", - цитує слова військового ERR.

При цьому ЗСУ також необхідно зміцнювати свої крила і фланги.

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Розвідник не поспішає стверджувати, що справжній контрнаступ буде такого ж масштабу і ефекту, як, наприклад, Харківська операція.

"Ця наступальна операція, безумовно, буде складнішою, багатограннішою, ніж це було на Харківському напрямку восени... Все залежить від того, де буде знайдено, так би мовити, точку перелому, на яку зможуть натиснути. Я думаю, що можливості є по всьому фронту", - вважає Гросберг.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Станом на 8 червня, згідно з підтвердженням Третьої окремої штурмової бригади, ЗСУ просунулися в глибину лінії фронту більш ніж на 1 кілометр на Бахмутському напрямку.

Напередодні The Washington Post з посиланням на анонімні джерела заявило про початок контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. На що заступник міністра оборони Анна Маляр відповіла, що українська армія змусила окупантів на цій ділянці "перейти в активну оборону".

Тоді ж з'явилася інформація про нібито перші пошкоджені Leopard 2 і Bradley. Згідно з оновленими даними, Україна втратила в цьому бою не менше двох західних танків і нібито більше десятка американських БМП.

Водночас у мережі поширюється відео втечі окупантів з першої лінії оборони десь під Запоріжжям. Проте окупанти втрачають ще більше техніки. Наприклад, на Таврійському напрямку Росія втратила понад чотири роти своїх солдатів і більш ніж 60 одиниць техніки.

Генштаб сьогодні ввечері відзвітував про активні бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

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