Відомо, наприклад, про обмежене просування ЗСУ на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і станом на 12 червня мали територіальні успіхи, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Експерти з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр відзначають, що ЗСУ на Донецькому і Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулися на 6,5 км і відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень.

Аналітиками встановлено звільнення одного населеного пункту на заході Запорізької області та шести - на сході Запорізької та заході Донецької області.

Згідно з геолокаційними кадрами від 12 червня, додатково відомо про обмежене просування ЗСУ на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки.

І хоча рашистські "воєнкори" стверджували, що поблизу Времівського виступу окупанти контратакували у відповідь на успіхи на цій ділянці ЗСУ, експертам не вдалося встановити будь-які територіальні успіхи з боку Росії.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Минулого тижня західні ЗМІ писали, що Україна почала контрнаступ на Запорізькому напрямку. У Міноборони України зазначили лише, що окупанти тут перейшли до "до активної оборони".

Пізніше стало відомо, що в боях на Запорізькому напрямку протягом 8 червня, за даними військових аналітиків, українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

У той же час в мережі поширюється відео втечі окупантів з першої лінії оборони десь під Запоріжжям.

За словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, основного удару у контрнаступі поки не завдано.

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