Нашим військам вдається потроху просуватись.

Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Але це не означає, що ворог слабшає, зауважила вона. "Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", - уточнила Маляр.

Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись. "В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів", - вказує Маляр.

Відео дня

Українські захисники контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

Ситуація в Бахмуті 24 травня - головне

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька.

Водночас, зауважив Інститут вивчення війни, у попередньому зведенні Генштаб вперше з грудня 2022-го промовчав про просування росіян у Бахмуті. З цього аналітики зробили висновки, що у ворога, імовірно, є певні успіхи.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський згодом заявив, що українські воїни досягли успіхів на флангах Бахмута, подробиці він не став уточнювати.

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