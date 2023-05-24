Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває з деякими успіхами.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські воїни досягли успіхів на флангах Бахмута.

Про це Сирський повідомив у Telegram, зазначивши, що оборонна операція ЗСУ на Бахмутському напрямку триває.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - зазначив командувач.

Відео дня

Сирський також опублікував відео з полоненим "вагнерівцем", який розповідає, що прийшов вбивати українців за гроші. Він розраховував бути в роті забезпечення, але потрапив у м'ясорубку на передньому рубежі.

"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", - бідкається полонений.

Ситуація на Бахмутському напрямку - актуальні новини

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Попри те, що 20 травня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Бахмут був повністю захоплений окупантами, ЗСУ продовжують утримувати деякі позиції в місті.

23 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що певна частина Бахмута знаходиться під контролем Збройних сил України. При цьому в ISW звернули увагу на те, що Генштаб вперше з грудня 2022 року не згадав у вечірньому зведенні про ситуацію в Бахмуті.

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