Лише за останню добу між українськими бійцями і окупантами поблизу Бахмута відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку ворожі війська учора втратили 77 чоловік вбитими і 125 пораненими, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається головним напрямком удару нашого ворога. Він зосередив там весь свій вогонь артилерії, РСЗВ, танків, намагаючись прорвати нашу оборону. І щодоби наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, не дають йому це зробити. Ворог несе важкі втрати. Тільки за цю добу 175 обстрілів було, більше 20 боєзіткнень на Бахмутському напрямку. Ворог втратив 77 чоловік вбитими і 125 пораненими", - сказав він.

За його словами, росіяни дещо змінили тактику: вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб і розосереджено ідуть полем бою, намагаючись наблизитися до передових позицій українських військ, щоб вступити в ближній бій.

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"Вони також намагаються бути активними на Авдіївському напрямку, продовжуючи там штурмові дії. Це після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. І час від часу намагається контратакувати на Луганському напрямку. Проте також ці атаки зазнають невдач, вони несуть втрати і відступають", - зазначив Череватий.

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Російська армія основні зусилля концентрує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою виходу на адмінкордон Донецької області.

Раніше речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявляв, на Бахмутському напрямку росіяни зазнають великих втрат людей та техніки і не мають тактичних успіхів.

За даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 103 тис. окупантів, учора було ліквідовано близько 620 загарбників.

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