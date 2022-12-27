Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів на Луганщині та Донеччині. Окрім цього, захисники нашої країни декілька разів вдарили по ворогу.

У Генштабі Збройних Сил України також повідомили, що 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили рашистів біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Ворог втратив до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед втрат - 15 співробітників Федеральної служби безпеки РФ.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Протягом доби рашисти отримали нові удари. Авіація Сил оборони "просмажила" район зосередження окупантів. Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Втрати РФ в Україні

Учора стало відомо, що Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян. За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському й Лиманському напрямках, а на Авдіївському, Куп’янському і Запорізькому - намагається покращити тактичне положення.

Між тим, у тимчасово окупованому Генічеську окупанти проводять мобілізацію під виглядом набору у "поліцію". Втрати РФ невпинно збільшуються, тому рашисти намагаються поповнити запаси "мобіків". На тлі численних провалів "вагнерівці" вже влаштували бунт та записали відео для Герасимова.

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