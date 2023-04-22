При цьому, так звану "трасу життя" окупантам перерізати не вдалося.

Російські війська продовжували наступ в районі Бахмута і просувалися на захід від Дубово-Васильівки, а "вагнерівці", ймовірно, захопили залізничну станцію "Бахмут-2" в центрі міста.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Експерти зазначили, що найманці "просунулися на захід від залізничної лінії біля станції і підійшли до залізничної лінії на південь від станції".

Також у звіті аналітики вказали, що найманцям "Вагнера" не вдалося перерізати ділянку шосе 0506, яке називають "трасою життя".

Відео дня

При цьому аналітики зазначили, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечував, що його найманці оточили Бахмут, і заявив, що чутки про оточення створюють проблеми для них.

Крім того, російські війська продовжували вести наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема, вони вели безуспішні наступальні операції в 13 км на північ від Авдіївки і в 32 км на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського.

Також російські війська провели обмежену наземну атаку в західній частині Донецької області поблизу Вугледара.

Ситуація в Бахмуті

За даними Генштабу ЗСУ, незважаючи на втрати, росіяни основні зусилля зосереджують на наступах на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, наприклад, 20 квітня, на них ЗСУ відбили понад 60 атак противника. Найважчі бої відуть за Бахмут.

Експерт Олександр Коваленко заявив, що Бахмут ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Разом з тим, якщо окупантам вдасться перерізати "трасу життя", тоді може постати питання про виведення ЗСУ з міста.

Вас також можуть зацікавити новини: