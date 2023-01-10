За словами аналітиків, тактична цінність Бахмута може викликати сумніви, але тепер ця битва має велике стратегічне значення.

Влада України, яка раніше сумнівалися в доцільності боїв з великими втратами, змушена були поміняти свою точку зору щодо боїв за Бахмут.

Як пише New York Times у статті про розвиток ситуації під Бахмутом, нині оборона цього міста, яке майже зруйноване, стала для України символом національної боротьби з російськими окупантами.

За словами аналітиків, тактична цінність Бахмута викликає сумніви, але тепер ця битва – найтриваліша за весь час війни – має велике стратегічне значення.

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Видання зазначило, що патова ситуація на цьому фронті змушує ЗСУ змінювати стратегію. Українському командуванню доводиться адаптуватися під нові реалії, які диктують окупанти, а саме – під російські величезні маси живої сили, які йдуть у лобові атаки.

Як зазначило видання, в інших великих протистояннях ЗСУ могли уникати лобових зіткнень, вдало використовуючи західну зброю, щоб змусити росіян відступити.

Тепер для РФ, яка давно не показувала жодних великих досягнень на війні проти України, взяття Бахмута має велике психологічне значення.

"Кількість витрачених Росією боєприпасів і втрати, які вони зазнали, призвели до поразки російської армії", - сказав аналітик Роб Лі.

За його словами, чи зіграє Бахмут важливу роль перед можливим весняним наступом України, залежить від багатьох факторів, в тому числі і від того, скільки солдатів Росія зможе виставити після мобілізації.

Як зазначило видання, в місті, де раніше проживало близько 100 тис. осіб, на даний момент залишаються близько 7 тис., в основному на менш пошкодженому західному березі річки, що розділяє Бахмут. Східні квартали міста - це руїни.

За даними видання, бої в Бахмуті проходили в два етапи: перші 100 днів у них брала участь російська регулярна армія, а потім приватна військова компанія "Вагнер".

Другий етап був більш кривавим, оскільки росіяни кидали на штурм міста ув'язнених, набраних до лав "Вагнера". А за ними йшли вже більш підготовлені військові. Як зазначило видання, таким чином ватажок "Вагнера" Пригожин випробував нову тактику.

"Вони (ув'язнені - ред.) приймають на себе основний удар української армії", - сказав високопоставлений військовий чиновник США на умовах анонімності. "Тоді у вас є краще навчені сили, які рухаються за ними", - зазначив він.

Оборона Бахмута

Російські окупанти вже кілька місяців намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. Там тривають запеклі бої, а росіяни зазнають величезних втрат.

За цей час Бахмут вже став справжньою фортецею українських воїнів. Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ армії України Тарас Березовець вважає, що пік протистояння за Бахмут має бути в січні.

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