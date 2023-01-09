Ворожі втрати уточнюються, зазначили у ДПСУ.

На Бахмутському напрямку українські прикордонник відбили п'ять атак російських окупантів.

Супротивник відступив, його втрати уточнюються, про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"За підтримки артилерії ворог п’ять разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів, залучених до оборони на Бахмутському напрямку. Проте дарма...", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ДПСУ додали, що усі ворожі атаки прикордонники відбили вогнем з різної зброї.

Бахмутський напрямок новини - сьогодні це варто знати

Вранці 9 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. У Генштабі додали, що за добу наші захисники на сході відбили ворожі атаки біля 13 населених пунктів.

Варто зазначити, що на Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої, супротивник зазнає величезних втрат. Справжньою фортецею українських воїнів став Бахмут.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ армії України Тарас Березовець вважає, що пік протистояння за Бахмут має бути у січні поточного року.

Вас також можуть зацікавити новини: