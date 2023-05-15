Аналітики Інституту зазначили, що окупантам не вдалося досягнути ніяких просувань в Бахмуті.

Російські окупанти не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). У звіті наголошується, що російські сили провели безуспішні наступальні операції в самому Бахмуті; в 9 км на північний захід від Бахмута в районі Григорівки, Богданівки і Хромового; і в 14 км на південний захід від Бахмута в районі Білої Гори і Предтечино.

Також росіяни провели безуспішні наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

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Крім того, у звіті ISW йдеться, що окупанти продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк. Зокрема, ЗСУ відбили численні атаки російських військ в районі Мар'їнки (27 км на північний захід від Авдіївки).

Бої тривають в районі Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) і Крутої Балки (4 км на північний схід від Авдіївки), але лінія фронту на відрізку Авдіївка-Донецьк залишається незмінною.

Ситуація в Бахмуті

Запеклі бої за Бахмут йдуть з кінця літа минулого року. За цей час місто перетворилося на руїну, там не залишилося жодної вцілілої будівлі.

В останні дні ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку. Про просування ВСУ на ділянці під Бахмутом повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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