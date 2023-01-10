Російські війська просунулися до Соледара, намагаючись обійти Бахмут з півночі.

За останні чотири дні російські війська та бойовики ПВК "Вагнера" тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі. Це - спроба обійти Бахмут з півночі та порушити українську логістику.

Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого залишається головною найближчою оперативною метою Росії. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, імовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тил", - йдеться в повідомленні.

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Але попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточить місто найближчим часом, вважають у британській розвідці. Це пояснюється тим, що українські війська утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання.

Війна в Україні: оборона бахмутської фортеці

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вже кілька місяців марно намагаються захопити місто Бахмут в Донецькій області. Там тривають запеклі бої, а росіяни зазнають величезних втрат.

За цей час Бахмут уже став справжньою фортецею українських воїнів. Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ армії України Тарас Березовець вважає, що пік протистояння за Бахмут має бути у січні поточного року. Утім, за його словами, ситуація в Соледарі Донецької області зараз гостріша, ніж у сусідньому Бахмуті.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що українські захисники вісім діб ведуть безперервний контактний бій на ближніх дистанціях у Соледарі Донецької області. Він додав, що російським окупантам вдалося зайти в забудову, але наші бійці тримають все місто під вогневим контролем.

Вдень 9 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська влада кинула на захоплення Соледара найбільш професійних представників ПВК "Вагнер". Росіяни знову зазнали важких втрат при спробі штурмувати місто.

Ввечері 9 січня заступниця міністра оборони повідомила, що після невдалої спроби захопити місто росіяни поновили резерви, підтягнули нові підрозділи та розпочали потужний штурм Соледара.

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