Супротивник може підрозділ зеків запускати на мінні поля, щоб вони своїми тілами прокладали дорогу, зазначив очільник Луганської ОВА.

Біля міста Кремінна Луганської області йдуть важкі бої, у росіян було достатньо часу, щоб все дуже сильно замінувати.

Зараз це, напевно, є найбільшою проблемою, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "FreeДом". "Важкі бої біля Кремінної. В принципі, ми і припускали, що так і буде, тому що було достатньо часу у російських військ для того, щоб дуже сильно все замінувати. Ось це на сьогодні, напевно, найбільша проблема", - сказав чиновник.

Гайдай підкреслив, що манера ведення бою, наступу російсько-окупаційними військами та Силами оборони України кардинально відрізняється.

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"...Тому що ті просто завалюють тілами. І якщо навіть мінне поле - то для них плювати - вони можуть підрозділ зеків запускати на мінні поля, щоб вони просто своїми тілами прокладали дорогу. З нашого ж боку... - кожен солдат просто безцінний...", - заявив глава ОВА.

Бої за Кремінну - зараз це треба знати

Армія України наприкінці літа минулого року пішла в контрнаступ. У Луганській області нашим воїнам вдалося звільнити 12 населених пунктів.

14 січня Сергій Гайдай повідомив, що захисники України потроху просуваються вперед у напрямку Кремінної. 16 числа британське Міноборони, посилаючись на дані розвідки, поділилося, що українські військові поступово наближаються до Кремінної.

Довідка УНІАН. За відомостями української влади, росіяни взяли під контроль Кремінну 18 квітня минулого року.

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