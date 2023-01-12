На Авдіївському напрямку окупанти ведуть безуспішні наступальні дії.

Найзапекліші бої тривають в районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка Донецкої області, повідомляє Генеральний штабу Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.

"Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних (усі по мирних містах: Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя), а також 12 авіаційних ударів. Здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. "Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка", - сказано у повідомленні.

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На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони двох населених пунктів Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також шість населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському напрямку було обстріляно райони шести населених пунктів Харківської області та Стельмахівки Луганської області; на Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили чотири населені пункти на Луганщині. "На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили три населених пункти на Донеччині, а на Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони двох населених пунктів Донецької області та шести - Запорізької.

"На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон", - зазначили у Генштабі.

Бої за Бахмут і Соледар - актуальні новини

Сьогодні, 12 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. За її інформацією, ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.

У Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні повідомили, що понад 100 російських окупантів знищено в районі Соледару.

11 січня у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття Соледару під контроль росіян.

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