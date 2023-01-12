Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових.

У районі Соледара тривають жорстокі бої, ворог безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Жорстокі та найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б’ються. Ворог намагається безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", - зазначила вона.

За словами Маляр, підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових. "Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців", - уточнила заступниця міністра.

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Вона підкреслила, що українські захисники та захисниці проявляють максимальну стійкість та героїзм.

Ситуація у Соледарі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, тривають важкі бої. Вона зазначила, що ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм.

11 січня у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття міста Соледар під контроль росіян.

Сьогодні, 12 січня, у Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомили, що понад 100 російських окупантів знищено в районі Соледару.

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