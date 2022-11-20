ЗСУ також знищили 3 склади з боєприпасами.

Сьогодні, 20 листопада, ЗСУ завдали низку влучних ударів по російських окупантах. Вони вразили місця зосередження живої сили ворога, знищили близько 20 одиниць техніки, 3 склади з боєприпасами та 2 пункти управління.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у свіжому зведенні з фронту на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні сказано: "У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області".

Окремими успіхами відзначилися ракетні та артилерійські війська Сил оборони України. Вони вразили склад боєприпасів, 2 пункти управління, район зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти рашистів.

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Авіація ПС ЗСУ теж завдавала ударів по ворогу. За добу українські пілоти здійснили шість обстрілів: 3 по районам з особовим складом окупантів та 3 по зенітно-ракетних комплексах.

У Генштабі окремо згадали про прибуття нової партії поранених рашистів чисельністю 100 осіб до міської лікарні Скадовська. Це чергове підтвердження великих втрат у війську рашистів.

Удари ЗСУ по російських окупантах: остання інформація

Згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 84 210 рашистів. Вони також спалили близько 18 тисяч одиниць ворожої техніки.

Вранці, 20 листопада, ЗСУ вдарили по противнику в Запорізькій області. Втрати у війську РФ склали 160 осіб пораненими. А ще окупанти лишилися 10 одиниць техніки.

Вчора, 19 листопада, українські захисники вразили скупчення живої сили ворога в Михайлівці Скадовського району. В результаті атаки вдалося ліквідувати 40 окупантів і поранити ще 70.

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