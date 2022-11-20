Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів, інформація щодо загиблих уточнюється.

У Генштабі повідомили про поранення понад 160 окупантів, внаслідок вогневого ураження живої сили противника у Запорізькій області.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що за минулу добу наші воїни збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

Деокупація України - найважливіші новини

Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

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