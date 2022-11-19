Тим часом до лікарень Горлівки за тиждень доставлено близько 500 поранених російських окупантів.

Українські воїни в Херсонської області знищили 40 окупантів, ще 70 поранено.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 - пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Звільнення Херсона

З перших днів повномасштабної війни Росії проти України більша частина Херсонської області опинилася в окупації. 10 листопада керівник ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські бійці з 1 жовтня звільнили від російських окупантів майже 1,4 тис. кв. км, а 11 листопада ВСУ зайшли в Херсон.

У місті українські правоохоронці виявили чергові катівні російських окупантів. При цьому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець вказав, що є докази вбивств жертв тортур.

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