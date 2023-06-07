Аксьонов не уточнив, де саме це сталося.

В окупованому Криму заявили, що нібито приземлили український безпілотний літальний апарат.

Увечері глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі, що окупанти за допомогою радіоелектронної боротьби посадили дрон. Він опублікував фотографію уламка з написом на правому крилі.

"У східній частині Криму засобами РЕБ заглушений і посаджений ворожий БПЛА. Постраждалих і руйнувань немає. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації", - додав Аксьонов.

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Крим в окупації: останні новини

Нагадаємо, що нещодавно ряд кабельних телеканалів Криму зламали, місцевим жителям показали ролик українського Міністерства оборони про необхідність дотримуватися інформаційної тиші під час контрнаступу ЗСУ.

Вчора російські загарбники знищили Каховську гідроелектростанцію, 80 населених пунктів опинилися під загрозою затоплення. В "Укргідроенерго" заявили, що її не можна відновити.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без питної води можуть залишитися жителі півдня Херсонської та області та Криму. Аксьонов заявив про ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме.

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