Через злам кабельних телеканалів почали відключати сигнал, повідомив посіпака РФ.

У тимчасово захопленому РФ Криму зламали трансляцію низки кабельних телеканалів.

Через злам почали відключати сигнал, написав так званий "радник глави Криму" Олег Крючков в Telegram. За його даними, ефірне телебачення працювало у звичайному режимі. "Зламана трансляція низки кримських кабельних операторів. Йде відключення сигналу...", - поскаржився посіпака окупантів.

У мережі вже опублікований ролик, який показали на зламаних кабельних телеканалах в Криму. Кримчанам показали відео українського Міноборони, в якому захисники України закликають дотримуватися перед контрнаступом нашої країни інформаційної тиші.

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Нагадаємо, 20 серпня минулого року українські хакери зламали телебачення в Криму і показали жителям півострова звернення президента Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Київ вирішив силою повернути під свій контроль всі захоплені окупантами землі, в тому числі Крим.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що Збройні сили нашої країни зайдуть на територію півострова навесні.

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