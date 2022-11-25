Лондон передасть машини швидкої допомоги та кошти на відновлення інфраструктури.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вперше відвідав Київ і зустрівся з українським керівництвом. Він запевнив, що Лондон підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією до перемоги. Голова МЗС також анонсував новий пакет допомоги, куди увійшла техніка і гроші.

Як передає видання BBC, Клеверлі повідомив, що Британія стоїть "пліч-о-пліч" з нашою країною, а війна Росії "зазнає невдачі". За словами міністра, з початком зими агресор прагне "зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру".

Керівник МЗС також анонсував новий пакет допомоги від Британії. Він включає 24 машини швидкої допомоги та 11 автомобілів екстреної допомоги, включаючи 6 броньованих варіантів. Три мільйони фунтів Лондон виділить на відновлення інфраструктури України. Сюди відносяться школи і притулки, які були зруйновані після початку війни.

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Ще п'ять мільйонів фунтів будуть використані для підтримки чорноморської зернової ініціативи. На ці кошти закуплять зерно для найбідніших країн світу. А окрема частина грошей піде на допомогу жертвам сексуального насильства з боку окупантів.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно цій чудовій країні для відновлення", — заявив Клеверлі.

Допомога Україні від Британії: остання інформація

Як повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес 23 листопада, офіційний Лондон передасть на потреби ЗСУ три гвинтокрили Sea King і 10 000 артилерійських снарядів. Перший гелікоптер вже доставлений в Україну.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ 19 листопада. Він анонсував пакет військової допомоги загальною вартістю 50 мільйонів фунтів. До нього увійдуть 120 спеціальних зенітних гармат і радіолокаційні станції.

Клеверлі 14 листопада оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичної Спільноти. Це половина з суми, яку збирається пожертвувати Лондон.

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