Дальність пуску цих ракет вдвічі більша, ніж у тих, які Україна отримала раніше.

Велика Британія передала Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2. Дальність пуску цих ракет вдвічі більша, ніж у Brimstone першого покоління, які Україна отримала раніше.

Як повідомляють британська газета The Daily Telegraph та аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker, Україна отримала модернізовані ракети, оснащені лазерною системою самонаведення. ВПС Великої Британії запускають їх з винищувачів Tornado і Typhoon, а ЗСУ використовують вантажні машини як мобільні пускові установки.

За даними британської газети, вартість однієї Brimstone 2 - приблизно 207 тисяч доларів. Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, а дальність запуску з наземних платформ - 12 км.

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Новий пакет допомоги від Британії

19 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Це його перший візит в статусі прем’єр-міністра. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. А також допоможе з зимовим обладнанням для українських військових і надасть гуманітарну допомогу.

Крім того, Сунак запевнив, що Велика Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що вартість нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

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