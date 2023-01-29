Зокрема, йдеться про запровадження базової воєнної підготовки у середній школі.

Британська розвідка повідомила про мілітаризацію освіти в Російській Федерації.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, у РФ включили базову воєнну підготовку до програми середньої школи.

"В останні тижні російське міністерство освіти більш детально розповіло про впровадження раніше анонсованого плану щодо включення базової воєнної підготовки у навчальну програму середньої школи", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, модуль в рамках курсу "основи безпеки життєдіяльності" передбачатиме навчання з автоматами Калашнікова, ручними гранатами, воєнні навчання і вітання, а також застосування засобів індивідуального захисту. Уроки стануть обов'язковими з 1 вересня 2023 року.

Крім того, у грудні 2022 року міністерство науки та вищої освіти РФ анонсувало програму "основи воєнної підготовки" для студентів університетів.

"Ініціативи підкреслюють усе більш мілітаризовану атмосферу в Росії у воєнний час, а також це є (імовірно навмисним) згадуванням про Радянський Cоюз: такі ж навчання були обов'язковими у школах до 1993 року", - зазначили в британській розвідці.

Використання дітей та підлітків у війні

У липні 2022 року стало відомо, що в Росії через невдачі у війні проти України розширили масштаби військової підготовки для дітей. У Білгородській області відкрили 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських КЛАСІВ.

У січні 2023 року на тимчасово захоплених територіях України росіяни зажадали від випускників шкіл стати на "обов'язковий військовий облік". Зазначається, що потрібно для подальшої мобілізації.

Пізніше у Держдумі Росії закликали відправити всю молодь на військові збори, щоб підготуватися до можливої великомасштабної війни з НАТО.

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