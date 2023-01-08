Це не просто брудний трюк – це воєнний злочин, наголосив Олексій Резніков.

Російські спецслужби вербували українських дітей для отримання важливої інформації, зокрема, про стратегічні об’єкти. Збір даних відбувався безпосередньо в мобільній грі.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у новій серії твітів, де він перерахував порушені росіянами правила та звичаї ведення війни щодо дітей, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН.

Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів – йдеться в твіті.

Раніше повідомлялося, як російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки СБУ зафіксувала в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти – у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими російськими абонентами, які "цікавилися" ситуацією у регіоні.

Трибунал для РФ: як російське керівництво відповість за злочини в Україні

Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні. Як зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстр, разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що путінські поплічники намагатимуться уникнути відповідальності за воєнні злочини. При цьому він вказав, що питання про перемогу України та поразку Росії вже не розглядається, а розглядаються технічні деталі передання злочинців до суду.

Наприкінці листопада 2022 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що вже запущено глобальний процес юридичної відповідальності за масові вбивства українців росіянами.

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