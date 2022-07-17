У Бєлгородській області відкрили сотні кадетських класів.

У Росії на тлі невдач у війні проти України розширили масштаби військової підготовки для дітей. У Білгородській області відкрили 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів.

Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони України.

"У Бєлгороді і Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів. Також в російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкриті курси початкової військової підготовки для охочих служити в армії, проте не має відповідного досвіду", - з'ясували розвідники.

Зазначається, що випускників цих установ схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

За даними розвідки, наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити об'єкти, пов'язані з війною, в глибину території РФ. Так званий "пункт приймання біженців" був передислокований з району поблизу селища Нехотіївка в смт Октябрське.

Водночас Логістика приймання людей залишається без змін. Після оформлення біженців направляють в приміщення спортивного комплексу Віраж (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тисячі осіб, у тому числі 1400 дітей.

Також гн припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донецької та Луганської областей російськими сім'ями.

Як раніше повідомляв УНІАН, в РФ хочуть брати на контракт навіть тих, хто не служив.

Вас також можуть зацікавити новини: