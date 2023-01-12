За словами члена комітету Держдуми, військово-облікова спеціальність повинна бути у 100% молодих людей.

У Держдумі Росії закликали відправити всю молодь на військові збори, щоб підготуватися до можливої великомасштабної війни з НАТО.

Про це заявив 72-річний член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв, пишуть пропагандистські ЗМІ. Він стверджує, що саме НАТО розв'яже війну з Росією.

"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, у нас немає. В армії у нас служив один з десяти, а дев'ять чоловік з десяти в армії не служили. Який вони резерв складуть? Потрібно все міняти: проводити збори, потрібно навчати молодих людей в системі ДОСААФ", — заявив Соболєв.

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На його думку, військово-облікова спеціальність повинна бути у "100% молодих людей", а навчання тривати мінімум півроку. Член комітету Держдуми також закликав відновити базу мобілізованого розгортання, яка була ліквідована.

"Сьогодні часткова мобілізація проходила на базі військових училищ, це абсолютно неправильно: і викладачі були відірвані, і курсанти були кілька місяців відірвані від навчання і займалися незрозуміло чим", — стверджує депутат.

Використання дітей та підлітків у війні

У липні 2022 року стало відомо, що в Росії на тлі невдач у війні проти України розширили масштаби військової підготовки для дітей. У Білгородській області відкрили 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських КЛАСІВ.

У січні 2023 року російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України зажадали від випускників шкіл стати на "обов'язковий військовий облік". Зазначається, що це роблять, щоб надалі їх можна було мобілізувати.

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