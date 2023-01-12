У Держдумі Росії закликали відправити всю молодь на військові збори, щоб підготуватися до можливої великомасштабної війни з НАТО.
Про це заявив 72-річний член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв, пишуть пропагандистські ЗМІ. Він стверджує, що саме НАТО розв'яже війну з Росією.
"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, у нас немає. В армії у нас служив один з десяти, а дев'ять чоловік з десяти в армії не служили. Який вони резерв складуть? Потрібно все міняти: проводити збори, потрібно навчати молодих людей в системі ДОСААФ", — заявив Соболєв.
На його думку, військово-облікова спеціальність повинна бути у "100% молодих людей", а навчання тривати мінімум півроку. Член комітету Держдуми також закликав відновити базу мобілізованого розгортання, яка була ліквідована.
"Сьогодні часткова мобілізація проходила на базі військових училищ, це абсолютно неправильно: і викладачі були відірвані, і курсанти були кілька місяців відірвані від навчання і займалися незрозуміло чим", — стверджує депутат.
Використання дітей та підлітків у війні
У липні 2022 року стало відомо, що в Росії на тлі невдач у війні проти України розширили масштаби військової підготовки для дітей. У Білгородській області відкрили 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських КЛАСІВ.
У січні 2023 року російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України зажадали від випускників шкіл стати на "обов'язковий військовий облік". Зазначається, що це роблять, щоб надалі їх можна було мобілізувати.