Вглиб території РФ почастішали випадки "бавовни" на аеродромах і авіабазах.

Періодичні вибухи на аеродромах вглибині території РФ свідчать про проблеми з наявними у країни засобами протиповітряної оборони.

Як йдеться у свіжій доповіді британської розвідки на аеродромі Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні дні пролунали вибухи. Додамо, що вранці зявилась інформація, що над цим аеродромом знов спрацювала ППО.

"Росія тривалий час з великою увагою ставилася до передових наземних систем ППО, але стає все більш очевидно, що РФ непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині території", - йдеться у доповіді.

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Аналітики зазначили, що найбільший виклик для РФ - це велика потреба у системах ППО середньої дальності, таких як Панцир-С1, які могли б протидіяти безпілотникам.

У британській розвідці зазначили, що ці системи потрібні росіянам для захисту таких об’єктів, як аеродром Енгельс і для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні.

Вибухи на російських аеродромах

В ніч на 6 грудня в РФ пролунав вибух на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані.

У ніч на 26 грудня на аеродромі Енгельс знов пролунали вибухи. Міноборони РФ підтвердило вибух, заявивши, що він стався через падіння уламків збитого "українського безпілотника".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що останні вибухи в Енгельсі завадили планам Росії завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня.

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