Невідомо, чи були вони пошкоджені вибухом.

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілево" Рязанської області зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників, пише Радіо Свобода.

Як свідчать супутникові кадри Planet.com, йдеться про бомбардувальники Ту-22 М, а також пошкоджений вибухом літак.

Невідомо, чи були Ту-22М теж пошкоджені вибухом, чи російське командування перемістило літаки у безпечнішу зону.

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Нові вибухи на аеродромах в Росії - новини

5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області за 800 км від України.

В результаті атаки "невідомого безпілотника" було пошкоджено Ту-95, які готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Двоє окупантів отримали поранення.

Того ж дня "невідомий безпілотник" атакував ще один аеродром росіян – у Рязанській області.

В ГУР, своєю чергою, наголосили, що за усі вибухи на території Росії "відповідальність несе країна-агресорка".

Напередодні експерти, аналізуючи супутникові знімки з Енгельса, констатували, що РФ зосередила на аеродромі до 20% стратегічної авіації.

Все ж це не завадило росіянам завдати нового масованого удару по Україні ввечері у понеділок. Хоч він й був не такої сили, про яку попереджали у командуванні.

Одним з довгострокових результатів атак на аеродроми може стати розосередження Росією своїх військ всередині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнить завдання нових масованих ударів по Україні, пише західна преса.

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