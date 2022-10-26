Напередодні була пошкоджена лінія, яка є основним залізничним сполученням між Росією і півднем Білорусі.

Почастішали атаки на залізничні колії у Білорусі і Росії.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

У понеділок, 24 жовтня, вибуховий пристрій пошкодив залізницю в районі села Новозибкове Бєлгородської області - у 15 км від кордону з Білоруссю.

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Лінія є основним залізничним сполученням між Росією і півднем Білорусі.

Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупиніть вагони". Як уточнюють розвідники, це щонайменше шостий з червня інцидент саботажу проти інфраструктури російських залізниць.

"Російські військові в основному покладаються на залізничний транспорт для перекидання військ в Україну, але з мережею протяжністю понад 33 тисяч км, що в основному перетинає ізольовані райони, система надзвичайно складна для захисту від фізичних загроз", - йдеться у звіті.

У британській розвідки вважають, що удари по залізничному сполученню Росії триватимуть.

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Триває контрнаступ ЗСУ на півдні; на сході продовжуються важкі бої через регулярні спроби росіян прорвати лінію оборони у Бахмуті й Соледарі.

За останніми даними Генштабу, ворог вів обстріли на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

У Луганську область прибувають нові "мобіки" з-поміж завербованих зеків. Втім, "гарматного м'яса" росіянам помітно бракує, через що до служби намагаються залучати навіть поранених солдатів.

В Херсонській області противник у зв'язку з загрозою оточення і виснаження запасів боєприпасів й техніки тікає на лівий берег, мінуючи береги і утримуючи невеликі шляхи можливого відходу.

Разом з тим росіяни оголосили про "евакуацію", сподіваючись все ж таки утримати лівий берег за собою і назавжди переселити більшу частину населення.

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