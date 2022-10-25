Тривають заходи "евакуації" місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона.

Російські війська облаштовують лінії оборони на лівому березі Дніпра у Херсонській області у зв'язку з активним просуванням ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

В районі Горностаївки, інженерно-саперні окупанти проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

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Тривають заходи "евакуації" місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації.

Крім того, росіяни викрали обладнання інтернет-провайдерів. "Евакуації" підлягають представники оперативних служб та медичний персонал.

Припинено фінансування окупантами шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства, звітують у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Херсонському напрямку

З серпня на півдні триває контрнаступ ЗСУ. Станом на 21 жовтня захисниками звільнено вже понад 80 населених пунктів.

Через зростання загрози оточення та ізоляції Збройними силами Украхїни російські окупанти поспіхом виводять найбільш боєздатні підрозділи на лівий берег Дніпра Херсону й готуються до вуличних боїв.

Інститут вивчення війни вважає, що Росія створює інформаційне підгрунтя для можливої поразки на півдні. Водночас керівник ГУР Буданов підкреслює, що росіяни не мають наміру просто так полишати Херсонщину і битимуться за неї.

Через військове безсилля Росія замінувала дамбу й агрегати Каховської ГЕС, щоб у разі відступу "обірвати шлях" для українців. Під загрозою затоплення знаходяться понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

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