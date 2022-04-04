Очільник Держдепу назвав дії росіян в Україні "жорстокістю проти цивільного населення, якого не було в Європі десятиліттями".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент допоможе задокументувати будь-які звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення України.

Про це Блінкен заявив в ефірі телеканалу CNN.

"Ви не можете не бачити в цих зображеннях удару під дих. З моменту агресії ми вийшли і сказали, що російські війська скоїли військові злочини, і ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, щоб передати інформацію, яку маємо, відповідним організаціям. І за це має бути відповідальність", - сказав держсекретар США.

На запитання журналіста, чи вчиняють російські війська геноцид українців, Блінкен відповів: "Ми будемо ретельно перевіряти і задокументувати все, що ми бачимо, зберемо все це разом, переконаємося, що відповідні установи та організації, які стежать за цим, у тому числі Державний департамент, мають все, що їм потрібно, щоб точно оцінити, що сталося в Україні, хто несе відповідальність і до чого це призводить".

Очільник Держдепу назвав дії росіян в Україні "жорстокістю проти цивільного населення, якого не було в Європі десятиліттями".

"Необхідно притягнути винних до відповідальності. І я думаю, що найголовніше - те, що ми не можемо бути байдужі до події... Це - реальність, це відбувається щодня, поки тривають російські звірства проти України", - заявив він.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

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