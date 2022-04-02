Зараз у Бучі проходить зачистка і перевірка – працюють поліція і сапери.

Відомий український ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зайшов до міста Буча у першій колоні патрульної поліції. Він розповів, як люди плачуть при вигляді хліба, якого не бачили місяць. Напередодні місто звільнили від російських окупантів.

Ведучий показав, де був командний пункт російської армії. Також він наголосив, що в місті зараз дуже багато мін. Зараз у Бучі проходить зачистка і перевірка – працюють поліція і сапери.

"Що сказати... Бідні люди... Ми їхали і бачили величезну кількість мирних жителів мертвих на дорогах... Молоді, літні... Вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Дуже багато трупів", - каже Комаров.

За його словами, люди плакали при вигляді хліба, їм нічого було їсти.

"Ви не повірите, люди плачуть при вигляді хліба... Місяць не бачили хліба", - додав ведучий.

У коментарі ведучому військовий розповів, що в місті багато трупів із зав'язаними руками. Це означає, що люди чинили опір, окупанти їх розстріляли.

Нагадаємо, 1 квітня ЗСУ звільнили Бучу і ще майже 30 населених пунктів.

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