Посольство Сполучених Штатів в Україні прокоментувало воєнні злочини російських окупантів у Бучі та інших звільнених містах на Київщині.
Про це йдеться у повідомленні Посольства у Twitter.
"Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти", - йдеться у повідомленні.
Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2022
Звірства окупантів у Бучі
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали російських окупантів.
Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.
На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.