Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти.

Посольство Сполучених Штатів в Україні прокоментувало воєнні злочини російських окупантів у Бучі та інших звільнених містах на Київщині.

Про це йдеться у повідомленні Посольства у Twitter.

"Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти", - йдеться у повідомленні.

Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2022

Звірства окупантів у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Вас також можуть зацікавити новини: