Вибухотехніки проводять огляд місць військових злочинів РФ та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

У звільненому місті Буча Київської області спецпідрозділи Національної поліції України розпочали зачистку території від диверсантів та пособників російських військ.

Про це у Facebook повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що в місті працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці "КОРДу" і "Тор", а також спеціалісти вибухотехнічної служби.

"Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям. Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям. Поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто", - повідомляє поліція.

Також зазначається, що спеціалісти вибухотехнічної служби проводять огляд місць військових злочинів РФ та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Збройні сили України звільнили Бучу і ще майже 30 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що під час відступу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

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