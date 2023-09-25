Глава ГУР України заявив, що поточне "затишшя" є оманливим.

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав прогноз щодо того, що дії "Російського добровольчого корпусу" (РДК) в прикордонних областях РФ масштабуються.

Йдеться про Курську та Бєлгородську області. Влітку 2023 року партизани заявляли, що хочуть звільнити РФ від Путіна, провели кілька "визвольних" боїв і натякнули, що здатні взяти Бєлгород. У вересні "градус" атак знизився, проте глава ГУР Буданов натякнув, що це оманливе затишшя в бесіді з NV.

"Діяльність РДК та інших підрозділів буде розвиватися, як і масштаб пов'язаних з цією діяльністю подій", - заявив він.

За словами Буданова, бійці РДК продовжують проводити рейди щодо прикордоння РФ. Нещодавно добровольці реалізували новий захід в Курську область, кілька співробітників ФСБ були ліквідовані. Про це повідомляли росЗМІ, згадав Буданов.

"Було таке, просто це не настільки масштабні дії", - зазначив він.

Виходячи з такої логіки, Буданов вказав, що є перспектива розширення діяльності РДК.

Бійці РДК провели рейд в Курську область

Нагадаємо, 4 вересня бійці РДК оголосили, що провели новий рейд на територію Курської області РФ і в ході зіткнення з російськими силовиками ліквідували двох співробітників ФСБ РФ. Там натякнули, що владі Росії не варто звинувачувати у своїх бідах "українських диверсантів", звернувши увагу на публікацію губернатора Брянської області Олександра Богомаза. У ній чиновник РФ звинувачував Україну в прориві кордону в Климовському районі. Публікація Богомаза була зроблена від 22 серпня.

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