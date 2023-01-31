Також він повідомив, скільки у РФ залишилось "Калібрів".

В даний час на території України воюють приблизно 326 тис. російських військових. Про це в інтерв'ю The Washington Post повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов.

Також, спираючить на розвіддані Буданов повідомив, що в Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет "Калібр".

Прогнози Буданова щодо війни в Україні

Прогнози глави розвідки Кирила Буданова вже збувалися, наприклад, 29 жовтня 2022 року він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця осені.

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1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні очільник ГУР також заявив, що Україна поверне анексований Крим комбінованим шляхом – військовим і дипломатичним.

Тепер Буданов висловив упевненість, що в 2023 році РФ зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей.

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