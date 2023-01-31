Навчання людей, яких недавно мобілізувала Росія, завершуються, зазначив очільник Луганської ОВА.

Російські окупанти найближчим часом завершать навчання свіжомобілізованих, ймовірно, їх відправлять у Луганську область.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому.

"У наступному місяці якраз завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину", - зазначив він.

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Також, за даними очільника ОВА, триває депортація людей з окупованих територій, які проживають неподалік лінії фронту. "Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ", - додав він.

Мобілізація в Росії - що треба знати

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив у РФ нібито часткову мобілізацію, однак повістки отримували не лише громадяни, які знаходилися в запасі. Багато росіян покинули батьківщину, зокрема, виїхали в Грузію.

У середині грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ворог готує 200 000 загарбників, щоб кинути їх на війну проти нашої держави.

14 січна західні ЗМІ писали, що влада Росії готується оголосити нову хвилю мобілізації, щоб відправити на фронт до 500 тисяч своїх посіпак.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький попередив, що великий новий наступ російських сил на нашу країну запланований на весну та початок літа.

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