Голова ГУР висловив упевненість, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

Настає вирішальний період війни в Україні.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - сказав Буданов.

У повідомленні зазначається, що митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.

"Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - сказав він.

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.

Війна в Україні: прогноз Буданова

Як повідомляв УНІАН, раніше Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.

Згодом він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

Крім того, він пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед уже до кінця 2022 року.

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