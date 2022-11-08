Настає вирішальний період війни в Україні.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.
"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - сказав Буданов.
У повідомленні зазначається, що митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.
"Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - сказав він.
Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.
Війна в Україні: прогноз Буданова
Як повідомляв УНІАН, раніше Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.
Згодом він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.
Крім того, він пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед уже до кінця 2022 року.
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