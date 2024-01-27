Очільник розвідки зазначив, що ГУР необхідно трохи більше часу для того, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про цю катастрофу.

Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заяви РФ про те, що в літаку Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли перебувати 65 укрраїнських полонених. За його словами, ця версія викликає багато запитань.

Про це шеф української розвідки заявив це під час зустрічі з рідними полонених захисників, повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Головною темою зустрічі була ситуація з падінням російського військового літака Іл-76М у Бєлгородській області 24 січня. Буданов наголосив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг дійсно перебувати на борту згаданого літака.

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"Ми збираємо і ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Відсутні відомості, які вказують на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що зазначений Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, і досі викликає багато запитань", - зазначив Буданов.

Натомість перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що росіяни намагаються приховати справжні причини аварії від світової громадськості. Зокрема, окупанти відмоіляються допускати міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Для збору всієї інформації потрібно більше часу.

Падіння Іл-76 в Росії - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Українська сторона не підтвердила, що в літаку були військовополонені. Міноборони України також поки не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака Збройних сил України.

Сьогодні, 26 січня, представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що зірваний 24 січня обмін полоненими повинен був бути одним з найбільших за час повномасштабної війни. Він також зазначив, що Росія не передавала Червоному Хресту інформацію про українських полонених щодо обміну 24 січня, який не відбувся.

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