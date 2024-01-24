Наразі українська сторона уточнює інформацію щодо події та не може робити однозначних заяв.

Міністерство оборони України наразі наразі не може підтвердити, що причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Як повідомляє "Суспільне", росіяни активно поширюють інформацію, що на борту нібито перебувало 65 українських полонених.

"У Міноборони України повідомили, що наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", - пише видання.

До місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області вилетіла комісія ВКС для встановлення причин катастрофи.

Падіння Іл-76

У Росії "на голову" мешканцям Бєлгородської області, ймовірно, впав військовий літак важковаговик Іл-76.

Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого, пише Baza. На цю мить оперативні служби РФ перевіряють інформацію про його падіння, вказують росЗМІ.

"Місце аварії Іл-76 під Бєлгородом оточили військові. Уламки від літака розлетілися на кілька кілометрів. Про це повідомило наше джерело", - пише "112".

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