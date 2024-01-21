Рік тому очільник ГУР прогнозував українцям, що ЗСУ зможуть просунутися аж до Криму.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов акцентує, що не помилився у своїх планах щодо тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про обережний прогноз Буданова щодо можливості підійти військами безпосередньо до півострова, які лунали майже рік тому, після звільнення частини Харківської та Херсонської областей у 2022 році, пише Financial Times.

Британська газета підкреслює, що на той час ЗСУ все ж не вдалося прорвати добре укріплену оборону Росії: лінія фронту залишається майже такою ж, як і рік тому.

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Але Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times - хоча повернути Крим поки що не вдалося, українці там вже були. Тому не можна казати, що його обіцянки були помилкою.

"Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму", - сказав він.

Газета підкреслює, що Буданов має на увазі легендарні спецоперації спецпризначенців ГУР, які здійснили рейди на бази окупантів у Криму влітку 2023 року.

В окупованому Криму замайорів прапор України

24 серпня 2023 року на честь Дня Незалежності України спецпризначенці ГУР зробили українцям подарунок: на тимчасово окупованому півострові замайорів прапор України. В ніч на свято бійці за підтримки ВМСУ реалізували висадку на берег Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там українці вступили в бій з росіянами та перемогли. Тоді Буданов коментував, що одна з головних цілей спецоперації - показати українцям, що наша перемога не за горами.

Водночас у липні 2023 року очільник ГУР казав, що ЗСУ "скоро" будуть в Криму, проте точної дати не називав.

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