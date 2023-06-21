Буданов під час атак був у своєму кабінеті.

Росія двічі била ракетами по будівлі Головного управління розвідки Міноборони України. Востаннє це сталося наприкінці травня.

Як повідомляє The Economist, 29 травня цього року Росія провалила спробу атаки на будівлю ГУР. Туди летіли балістичні та крилаті ракети, а також дрони. Ледь не постраждали офіс та сусідній автоміст.

Водночас у березні 2022 року Росіяни вперше атакувала штаб ГУР на Рибальському острові в Києві. Тоді падали ракети, вилітали вікна, обвалювалися будівлі поруч.

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Люди, які чекали в приймальні на зустріч з Будановим, впали на підлогу. За кілька хвилин він вийшов і наказав усім повертатися до роботи.

"Він обтрусився від пилу, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", - пише видання.

Атака на ГУР та фейки про смерть Буданова

Кілька тижнів тому роспропаганда заявила про удар по будівлі ГУР, внаслідок якого поранення нібито отримав Кирило Буданов. Потім кремлівські рупори запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у комі в німецькій клініці після "поранення". Пізніше німецьке видання Stern, на яке вони посилались, спростувало цей фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистів. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних командувачів", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

20 червня мережі опублікували перше фото очільника української розвідки після низки фейків, а згодом він з'явився у телемарафоні, щоб прокоментувати поточну ситуацію в Україні.

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