Можна сміливо стверджувати, що цей рік буде переможним, зазначили у ГУР Міноборони.

Прогноз щодо війни в Україні начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, у якому йдеться про позитивні зрушення на фронті та серйозний наступ ЗСУ, базується на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою та міжнародної ситуації.

Коли представник розвідки, а особливо очільник розвідки, говорить якісь речі, то це не стосується прогнозу, умовно, погоди чи гороскопу, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Це стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті - ті, які пролунали ще влітку про події восени і в багатьох інших випадках, - це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - сказав Юсов.

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Він нагадав, що свого часу Буданов так само попереджав про повномасштабне вторгнення.

"Тому так, є всі ознаки того, що і завдяки діяльності українських Сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і власне через ті процеси внутрішні, які відбуваються всередині РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним. Власне, ті місяці, які озвучені, для цього є підстави", - сказав представник ГУР.

Юсов зазначив, що деяких процесів, які зараз відбуваються в Росії, ми наразі не бачимо.

"Багато процесів, які зараз відбуваються на території РФ, публічно ми не бачимо. Але вони вже йдуть, і скоро ми побачимо їхній результат", - додав він.

Прогнози Буданова щодо війни з РФ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Кирило Буданов заявив, що Україна планує у березні провести серйозний наступ на фронті.

Також він прогнозував, що цьогоріч на Україну чекає радість та перемога у війні, а Росії "світить" трансфер влади. Керівник ГУР Міноборони попереджав, що навіть після поразки РФ може запускати ракети по прикордонних районах.

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