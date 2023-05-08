На його переконання, необхідно встановити у цій країні повністю лояльну до Росії владу.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що у разі перемоги окупантів в Україні, Росія почне "війну за Казахстан".

Як повідомляє Телеграм-канал "Сеятель ветра", таку думку Гіркін висловив під час одного з пропагандистських ефірів.

"Зараз Росію чекає дуже серйозна боротьба за Казахстан, незалежно від того, як закінчиться ця війна (в Україні - УНІАН). Тобто, якщо РФ збережеться, якщо вона переможе в цій війні (якщо ми не переможемо - в нас взагалі нічого не буде), далі буде битва за Казахстан. Не добившись встановлення у Казахстані повністю лояльної до Росії влади, ми ризикуємо отримати ще один фронт. Навіть вже у цій війні, навіть у найближчому майбутньому", - заявив Гіркін.

Відео дня

Інші заяви Гіркіна

Гіркін регулярно і майстерно знущається з окупантів, прогнозуючи їм розгром та критикуючи за бездарність на полі бою. Нещодавно терорист влаштував істерику через "бавовну" в тимчасово окупованому Севастополі.

Потім він постібався з російських чиновників та пропагандистів та дав їм майстер-клас, як відповідати на "удари" по Кремлю.

Також Гіркін констатував, що у квітні ВСУ успішно вирішили поставлені перед собою завдання на фронті, а російська армія свої провалила. Він із жахом чекає на контрнаступ ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: