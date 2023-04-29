При цьому він передбачив, що Росія мовчатиме, адже це може зашкодити "зерновій угоді".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін влаштував істерику через "бавовну" в тимчасово окупованому Севастополі. Він іронічно передбачив, що вибухи на нафтобазі не вплинуть на "священну зернову угоду".

"Українські націоналісти (я досить толерантно висловився? Нікого не дискредитував?) побомбили Севастополь. Втрат немає, лише пожежа. Сподіваюся, цей сумний факт не зашкодить священній "зерновій угоді". А щодо шановних київських партнерів - то вони тут зовсім ні до чого - це все злісні націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений Лунтік (ймовірно, мався на увазі Путін - УНІАН)", - зазначив Гіркін.

Також терорист наголосив, що "нема про що турбуватися на 15-ому місяці "СВО".

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"Херсонський сором", - підсумував Гіркін.

"Бавовна" Севастополя 29 квітня

В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас.

На кадрах з місця події видно, що масштаби пожежі значні. З ночі до ранку вогонь не вдалося приборкати.

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