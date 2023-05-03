Він запропонував пропагандистам тези, якими коментувати інцидент.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін постібався з російських чиновників та пропагандистів та дам їм майстер-клас, як відповідати на "удари" по Кремлю.

Коментуючи масову істерику про "атаку" на Кремль, Гіркін приготував ключові тези реагування на інцидент для "благонамірних патріотів". Він пропонує їм коментувати інцидент з безпілотниками з іронією. Ось варіанти від Гіркіна:

українські "бойовики" намагаються зірвати переговори щодо продовження "зернової угоди". Не на тих напали;

це варварство - бомбардувати об'єкти культури! Але ми – не такі;

наш президент працює у бункері! Ха-ха-ха! А тупі х*хли Кремль полетіли бомбити! Ха-ха-ха;

грізне російське мовчання – наша відповідь на будь-які провокації;

обидва безпілотники збиті - нема про що турбуватися! А дим був від цар-гармати, з якої їх збивали. ППО Кремля – у надійних руках;

можливо, це зробили навіть не українські націоналісти – а їхні таємні посібники – "турбопатріоти";

стривайте, поганці! Наші "Іскандери" весело регочуть, а Лавров уже розчехляє свою глибоку стурбованість;

Господь терпів - і нам велів! (Гундяєв - патріарх Кирило);

витримали бомбардування в 41-му - витримаємо і 2023-го;

подумаєш! Не атомна ж бомба;

цей старий мотлох, що залишився від віків дикого до-цифрового суспільства - давно пора знести! Бомбіть, поки у вас безпілотники не скінчаться! - Нам не шкода".

"Атака" на Кремль 3 травня - усі подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна. Нібито вночі два українські безпілотники атакували Кремль. Російські депутати закликали посилити удари по Україні.

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Разом з тим, в ОП заявили, що завданням української держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві. США відреагували на "атаку" безпілотників на Кремль, наголосивши, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву.

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