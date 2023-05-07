Терорист наголосив, що "Вагнеру", ймовірно, дали потрібні боєприпаси, відібравши в інших підрозділів окупантів.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін прокоментував заяви ватажка "Вагнера" про те, що його найманцям нібито дали снаряди, прикрили фланги та дали карт-бланш на будь-які дії в Бахмуті, призначивши "смотрящим" від Міноборони РФ генерала Сергія Суровікіна.

Як зазначив Гіркін у своєму Телеграм-каналі, у нього претензії до всієї цієї "циркової компанії". Терорист нагадав, що Суровікін "відзначився геніальною деескалацією з-під Києва, а потім "непростим рішенням" - здав Херсон". Разом з тим, ненависні Пригожину Шойгу та Герасимов "нікуди не поділися". Характеристиці Пригожина Гіркін приділив більше уваги.

"Сам Пригожин-недобахмутський - визнаний майстер "м'ясних штурмів", який зумів просунутися ціною величезних невиправданих втрат приблизно на 15-20 кілометрів за півроку. Тобто - воювати продовжать так само бездарно і криваво, як раніше. Хіба що - у когось заберуть навіть ті крихітки боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бійцям Чорного Клоуна (з якого завзято "ліплять і ліплять Наполеона", та ось біда - не виходить ніяк, оскільки матеріал - г*вно...)", - зазначив Гіркін.

При цьому він заявив, що тепер нема жодного значення, чи "дотиснуть" окупанти Бахмут. Ця "перемога" хіба що важлива для майбутньої політичної кар'єри самого Пригожина.

"Скоро нас битимуть. Оскільки побити ворога у нас за зимово-весняну кампанію "не вийшло від слова зовсім", - заявив він.

Пригожин передумав йти з Бахмута

5 травня ватажок ПВК "Вагнера" пригрозив, що його бойовики покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів. У своїй заяві він жорстко "наїхав" на Міноборони РФ.

Згодом він заявив, що "Вагнер" у Бахмуті нібито замінять бойовики Рамзана Кадирова.

Однак сьогодні стало відомо, що після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута йому пообіцяли надати необхідні боєприпаси. Схоже, після такої заяви ватажок "Вагнера" не буде виводити своїх найманців з Бахмута, як обіцяв раніше.

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