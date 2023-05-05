Знищено кілька місць зберігання боєприпасів найманців.

Збройні сили України знищили склади боєприпасів ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Тривають не тільки оборонні, але й активні наступальні дії українських воїнів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ліквідовано кілька місць зберігання БК "вагнерівців".

"З нашого боку вчиняються не тільки оборонні дії, але й активні штурмові дії. У нас є новина, що наші бійці знищили місця зберігання боєприпасів "вагнерівців". Тому, ми теж залучаємо усі сили, щоб знешкодити противника", - зауважила Маляр.

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На уточнювальне запитання, чи з цим пов'язана істерика ватажка "Вагнера" Пригожина щодо "снарядного голоду", Маляр відповіла усмішкою.

"Снарядний голод" у "Вагнері"

Нерви окупантів здають на тлі очікування контрнаступу ЗСУ, зокрема у бойовиків "Вагнера". Вчора ватажок ПВК Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів і показав десятки трупів.

Сьогодні ж Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута. Експерти вважають, що до заяв росіян про вихід із Бахмута потрібно ставитися дуже акуратно та обережно, оскільки це може виявитися пасткою.

Тим часом у Міноборони заявили, що російські окупанти з усіх сил намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Водночас українські воїни знищують їхні склади з БК.

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